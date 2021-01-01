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कस्तूरबा की खुली पोल:डीईओ की जांच- मंझारी-झींकपानी में शिक्षक-छात्राएं नहीं मिलीं

चाईबासा5 घंटे पहले
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  • दोनों केजीबीवी की वार्डेन समेत सभी शिक्षिकाओं और लेखापाल को शोकाॅज, जवाब नहीं मिलने पर सेवा समाप्ति की चेतावनी

रात में हुई जांच ने जिले के कस्तूरबा विद्यालयों की स्थिति की पोल खोलकर रख दी है। कस्तूरबा विद्यालयों की स्थिति जानने के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी(डीईओ) निरजा कुजूर ने कुछ विद्यालयों का औचक निरीक्षण 29 जनवरी की शाम किया। अचानक बिना खबर के जांच में निकली डीईओ ने पाया कि झींकपानी और मंझारी प्रखंड स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय से सभी शिक्षक गायब हैं।

इतना ही नहीं इन दोनों स्कूलों में छात्राएं भी नदारद मिलीं। इसे गंभीरता से लेते हुए झींकपानी और मंझारी स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की वार्डेन समेत सभी शिक्षिकाओं और लेखापाल सह कम्प्यूटर ऑपरेटरों को एक साथ शोकाॅज करते हुए 24 घंटे के अंदर स्थिति स्पष्ट करते हुए कारण बताने का सख्त निर्देश जिला शिक्षा पदाधिकारी ने दिया है।

12 दिन पहले ही खुलने का मिला आदेश

विदित हो कि कोरोना काल में बंद हुए स्कूलों को विगत 18 जनवरी से खोलने का आदेश मिला था। जिसमें सभी स्कूलों में 9वीं और 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा के मद्देनजर इसे खोलने का निर्देश दिया गया था। निर्देश मिलने के 12 दिन बीतने के बाद भी दो कस्तूरबा विद्यालयों का बंद मिलना जिले में सरकारी स्कूलों की स्थिति को उजागर करता है।

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