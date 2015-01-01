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बाजार:देसी टमाटर नहीं दिखता बाजार में, हाइब्रिड बिक रहा

चाईबासा4 घंटे पहले
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  • स्थानीय स्तर पर सब्जियों की आवक बढ़ने से कीमत में आई कमी, पालक व लाल साग के दाम भी गिरे

पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थानीय स्तर पर सब्जी का उत्पादन हाेने के बाद चाईबासा मंगला हाट में सब्जियों की कीमत में कमी आई है। स्थानीय किसान खेतों में पालक, लाल साग (चौलाई) उपजा रहे हैं, जिसके कारण बाजार में यह 20 रुपए/किलो मिल जा रही है।

पिछले एक पखवाड़े से प्याज और आलू की कीमत भी गिरी है। 50 रुपए तक बिकने वाला प्याज गुरुवार को 40 रुपए, जबकि नया आलू 30 रुपए किलाे तक बिका। हालांकि 30 रुपए/किलाे बिक रहे टमाटरों में देसी टमाटर कहीं नहीं दिख रहे हैं। बाजार में केवल हाईब्रिड टमाटर ही दिखे।

प सिंहभूम में बनेगा चार नया कोल्ड स्टाेरेज खराब नहीं हाेगी सब्जी
जिले के अलग अलग प्रखंडों में चार कोल्ड स्टाेरेज बनेंगे। इससे सब्जी आदि रखने में किसानों काे सुविधा हाेगी। लगभग 36.50 लाख रुपए की लागत से जगन्नाथपुर, अानंदपुर, गाेइलकेरा ओर खूंटपानी लैम्पस के अधीन ये फैब्रिकेटेड कोल्ड स्टाेरेज बनेंगे। इसके लिये भवन निर्माण विभाग ने टेंडर भी निकाल दिया है।

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