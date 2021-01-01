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अंतिम दर्शन:कांग्रेस की पूर्व जिला कार्यकारिणी अध्यक्ष का निधन

डंगुवापोसी5 घंटे पहले
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  • मंगलवार को टीएमएच जमशेदपुर में ली अंतिम सांस

डांगुवापोसी पंचायत के भूतपूर्व मुखिया व वयोवृद्ध कांग्रेसी नेत्री सह कांग्रेस के पूर्व जिला कार्यकारिणी अध्यक्ष रही जाम्बी कुई का मंगलवार को टीएमएच जमशेदपुर में म़ृत्यु हो गई। उसका पार्थिव शरीर मंगलवार देर शाम को उनके गांव कलैईया लाया गया। भूतपूर्व मुखिया सह कांग्रेसी नेत्री रही जाम्बी कुई के म़ृत्यु की सूचना मिलते ही क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ पड़ी।

बुधवार को राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा और विधायक सोनाराम सिंकु जाम्बी कुई के पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन को पहुंचे और दाह संस्कार में शामिल हुए। इधर, सूचना मिलते ही मेंस कांग्रेस युनियन डांगुवापोसी शाखा सचिव सुभाष मजुमदार, एसटीएसटी रेलवे कर्मचारी संघ डांगुवापोसी के शाखा सचिव शिवपाल बिरुआ, समाजसेवी ललित बोबोंगा, पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक जिला अध्यक्ष उमेशचंद्र तिरिया आदि भी पहुंचे थे।

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