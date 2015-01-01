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छापामारी:ईचापीड़ गांव में महिला की मौत के मामले में पति गिरफ्तार, जेल

मनोहरपुर2 घंटे पहले
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  • मनोहरपुर थाना प्रभारी प्रदीप मिंज के नेतृत्व में पुलिस ने छापामारी कर अमृत जोजो को गिरफ्तार किया

मनोहरपुर थाना क्षेत्र के ईचापीड़ गांव निवासी राखी जोजो के पति अमृत जोजो को पुलिस ने गिरफ्तार कर शनिवार को जेल भेज दिया। राखी जोजो के पिता ढीपा निवासी कुलधर जोजो ने अमृत के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया है।

पुलिस के अनुसार, शुक्रवार को सूचना मिली कि ईचापीड़ गांव के नर्स टोला में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को गला घोंटकर मार दिया है। सूचना के बाद पुलिस गांव पहुंची। वहां यह सामने आई। मृतका के पिता द्वारा केस दर्ज कराने के बाद मनोहरपुर थाना प्रभारी प्रदीप मिंज के नेतृत्व में पुलिस ने छापामारी कर अमृत जोजो को गिरफ्तार किया।

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