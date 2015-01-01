पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

एसआर रूंगटा बी. डिवीजन लीग:लट्टू उरांव क्रिकेट क्लब ने सीसीए को हराया

चाईबासा2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

पश्चिमी सिंहभूम जिला क्रिकेट संघ के तत्वाधान में चल रहे एसआर रूंगटा बी. डिवीजन लीग के अंतर्गत खेले गए गुरुवार के मैच में लट्टू उरांव क्रिकेट क्लब की टीम ने एक रोमांचक मुकाबला सीसीए चक्रधरपुर की टीम को 18 रनों से पराजित किया।

स्थानीय बिरसा मुण्डा क्रिकेट स्टेडियम मैदान पर खेले गए मैच में टाॅस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए लट्टू उरांव क्रिकेट क्लब की टीम ने 25.2 ओवरों में अपने सभी विकेट खोकर 139 रन बनाए। वहीं 140 रनोंं का पीछा करने उतरी सीसीए चक्रधरपुर की टीम ने 27.1 ओवरों में सभी विकेट खोकर 121 रन ही बना सकी और लक्ष्य से 18 रन दूर रह गयी।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली में संक्रमण से 24 घंटे में रिकॉर्ड 104 मौतें; कांग्रेस नेता सचिन पायलट संक्रमित - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें