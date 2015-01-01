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खुश हैं किसान:काेराेना काल में माैसम ने दिया साथ, पिछले साल से 8.3% ज्यादा उत्पादन

चाईबासा2 घंटे पहले
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खेतों में धान की तैयार फसल
  • जिले में धान की बम्पर पैदावार, प सिंहभूम में 172904 हेक्टेयर भूमि पर हुई धान की खेती

पश्चिमी सिंहभूम जिले में इस वर्ष धान से धन आएगा। पिछले वर्ष की तुलना में इस साल अच्छी पैदावार हुई है। किसानों ने इस बार काेराेना काल में पूरा समय खेताें में दिया है। रोपा विधि से धान की खेती की है। जिला कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष तय लक्ष्य की तुलना में 93 फीसदी धान की खेती हुई है। 2019 में 84.7 प्रतिशत खेती हुई थी।

इतना ही नहीं, 2019 में जिले में कुल 157591 हेक्टेयर भूमि पर धान की खेती की गई थी। इसमें 133375 हेक्टेयर में छींटा और 24216 हेक्टेयर में रोपा विधि से धान की खेती हुई थी। इस साल कुल 172904 हेक्टेयर भूमि पर खेती हुई, जिसमें छींटा विधि से 129159 हेक्टेयर और रोपा विधि से 43745 हेक्टेयर भूमि पर धान की खेती हुई है। इस साल लगभग 34.58 लाख क्विंटल धान की पैदावार हाेगी। अगर पूरे धान काे सरकारी दर पर किसान बेचेंगे तो लगभग 645.95 कराेड़ रुपए मिलेंगे।

दलहन और मकई पर भी रहा किसानों का जोर

किसानों ने इस बार पारंपरिक धान की खेती के अलावा दलहन और मकई की खेती पर भी विशेष ध्यान दिया। यही कारण है कि जिले में मकई और दलहन की उपज में भी इजाफा हुआ है। इस वर्ष जिले में 4583 हेक्टेयर भूमि पर मकई की खेती और 23556 हेक्टेयर पर दलहन की खेती हुई, जो 2019 की तुलना में काफी अधिक है।

रजिस्ट्रेशन कराने के बाद बेचें धान

सरकारी स्तर पर जिले में धान खरीद के लिए धान अधिप्राप्ति केंद्र खाेले जाएंंगे। इसके लिए किसान को अपने प्रखंड के कृषि पदाधिकारी के पास रजिस्ट्रेशन कराना हाेगा। इसके बाद धान का समर्थन मूल्य किसानों काे 1868 रुपए प्रति किलाे मिलेगा।

अच्छी बारिश से खेतों में अब भी नमी

किसानों ने इस वर्ष खेती पर काफी ध्यान दिया है। मौसम ने भी इस बार बहुत साथ दिया है। अब भी खेतों में काफी नमी है, जिसका लाभ किसानों को रबी फसल के उत्पादन में मिलेगा।
-संतोष लकड़ा, जिला कृषि पदाधिकारी, चाईबासा

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