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ठंड का कर्फ्यू:24 घंटे में सात डिग्री तक गिरेगा न्यूनतम तापमान, लगेगी कंपकंपी

चाईबासा4 घंटे पहले
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  • कोहरे के कारण 70 मीटर भी दृश्यता नहीं

चाईबासा में दिसंबर का एक पखवाड़ा ठंड से राहत वाला रहा, लेकिन शुक्रवार से कड़ाके की ठंड पड़ेगी। रात का तापमान 50 फीसदी तक गिरने की संभावना है। गुरुवार काे अधिकतम तापमान 28 डिग्री और न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रहा।

शुक्रवार काे बादल साफ हाेने पर न्यूनतम तापमान 7 डिग्री तक पहुंचने की संभावना जताई गई है। यह स्थिति अगले सात दिन तक रहने की संभावना जताई गई है। माैसम विभाग के विशेषज्ञों के अनुसार, इस दिसंबर 2019 की तुलना में ज्यादा ठंड पड़ेगी। आधा दिसंबर बीत जाने के बाद भी इस बार तापमान सामान्य से ऊपर बना हुआ था, लेकिन अब साल का आखिरी पखवाड़े में लोग ठंड से कंपकंपाएंगे। शिशुओं और बुजुर्गों काे इस ठंड से बचकर रहना पड़ेगा।

दिसंबर का पहला पखवाड़ा 10 साल में सबसे गर्म
दिसंबर के पहले पखवाड़े में न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा था, जबकि 2019 में दिसंबर का पारा 10 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया था। पिछले 10 साल के दिसंबर महीने के तापमान की बात करें ताे इस साल 1-15 दिसंबर सबसे गर्म रहा। इस दौरान पारा 10 डिग्री तक भी नहीं पहुंच सका। माैसम विभाग के रांची केंद्र के अनुसार, बंगाल की खाड़ी में एक नियमित अंतराल पर निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है। इसकी वजह वहां से चलने वाली गर्म हवा उत्तर भारत की ओर से आने वाली सर्द हवा काे राेक रही है। हालांकि शुक्रवार से बादल छंटने पर तापमान में अचानक गिरावट आएगी।

180 एयर इंडेक्स: सेहत के लिए ठीक नहीं ये माैसम
माैसम विभाग के आंकड़े बताते हैं कि चाईबासा व आसपास में इस माैसम में हवा खराब रहेगी। काेहरे और बादल के कारण 180 एयर क्वालिटी इंडेक्स रहेगी। इससे लोगों खासकर बच्चाें और बुजुर्गों को सांस लेने और गले संबंधी परेशानी हाेने की आशंका रहेगी।​​​​​​​

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