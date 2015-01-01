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धनतेरस पर धन भारी:धनतेरस पर जिले में 400 से अधिक दोपहिया की बिक्री, सिर्फ चक्रधरपुर में 161 बाइक बिकीं

चाईबासा2 घंटे पहले
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गांधी मैदान में बिकने लगे पटाखे, कीमत में 20 फीसदी इजाफा
  • काेराेना और राेजगार में आई कमी का नहीं दिखा असर, सुबह से गुलजार रहा बाजार
  • चाईबासा में 4, चक्रधरपुर में 2.6 करोड़ रुपए के कारोबार होने का अनुमान

प. सिंहभूम जिले के बाजाराें में काेराेना संक्रमण का काेई असर धनतेरस के बाजार पर नहीं दिखा। इस कारण धनतेरस पर धन ही भारी रहा। गुरुवार सुबह से ही खरीदारी के लिए बाजार में भीड़ उमड़ पड़ी। चाईबासा के सोनार पट्टी में सर्वाधिक भीड़ रही। बर्तन बाजार से लेकर हाेम एप्लाइसेंज खरीदने वालाें की भीड़ दिनभर देखी गई। जिले में देर शाम तक वाहन शाेरूम से 400 से अधिक बाइक की बिक्री हो चुकी थी।

धनतेरस में खरीदारी की मुहूर्त दाे दिन हाेने के कारण लाेग बुकिंग धनतेरस के दिन भी कराते दिखे। इस दाैरान बाजाराें में काेराेना के दाैरान बेराेजगार हाेने का काेई असर नहीं दिखा। चाईबासा में ही सिर्फ 4 करोड़ का कारोबार होने का अनुमान है। इधर ज्वेलरी दुकानाें के अलावे बाजार में दिवाली के साज-सज्जा की दुकानाें पर भीड़ रही। झाडू की जमकर बिक्री हुई। गुरुवार काे गांधी मैदान में पटाखे की दुकान लगाई गई। पटाखों की कीमत में पिछले बार से 20 फीसदी तक इजाफा है।

पटाखा दुकानदारों ने बताया- दुकान लगाने से लेकर टैक्स चुकाने तक में पहले ही लगभग 10 हजार रुपए प्रति दुकान खर्च हाे जाता है। ऐसे में स्वाभाविक रूप से 20 फीसदी दाम में इजाफा हाे जाता है। पटाखों का काेई स्थानीय डीलर नहीं हाेने से भी दाम बढ़ा है। सभी टाटा-रांची से पटाखा मंगा रहे हैं। धनतेरस काे लेकर चाईबासा में चाैक चाैराहाें पर पुलिस बल की तैनाती की गई थी। पुलिस की गश्ती टीम भी अलग-अलग क्षेत्रों में घूमती नजर आई। मनोहरपुर; 70 लाख से अधिक का कारोबार, 65 बाइक बिकीं

धनतेरस पर गुरुवार को मनोहरपुर में लोगों ने जमकर खरीदारी की। ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, बर्तन आदि दुकानों में सबसे ज्यादा भीड़ देखी गई। समाचार लिखे जाने तक 65 बाइक की बिक्री हुई थी। मनोहरपुर में 70 लाख से अधिक का कारोबार का अनुमान है।

सोनुआ; शुभ मुहूर्त पर निकले लोग, जमकर की खरीदारी

सोनुआ में लोगों ने शुभ मुहूर्त पर शाम के समय नए बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के अलावा अन्य सामान की खरीदारी की। हालांकि कोरोना काल को लेकर इस वर्ष दूसरे वर्षों की अपेक्षा दुकानों में खरीदारी के लिए पहुंचने वाले लोगों की संख्या काफी कम रही।
मिट्टी के दीये और खिलाैनाें की खरीदारी कम, दुकानदार चितिंत

गांधी मैदान में लगे मिट्टी के दीयेे-खिलाैनों के दुकानदार चिंतित हैं। स्थानीय परिवाराें द्वारा बनाए खिलाैने आदि की ओर लाेगाें का रुझान कम दिख रहा है। परंपरागत ताैर पर लोग मिट्टी के दीयेे खरीदने पहुंच रहे हैं, परंतु खिलाैनाें की ओर ग्राहक कम आकर्षित हैं।

कोरोना महामारी में उम्मीद से ज्यादा कारोबार, इलेक्ट्रॉनिक आइटम की खरीदारी में कमी

^कोरोना महामारी में उम्मीद से ज्यादा अच्छा कारोबार हुआ। पिछले साल से भी इस बार बाइक और स्कूटी की अच्छी बिक्री हुई -विकास साह, संचालक, टीवीएस बाइक

^ पिछले साल धनतेरस में इलेक्ट्रॉनिक आइटम खूब बिके थे। कोरोना के कारण इलेक्ट्रॉनिक आइटम में कुछ कम कारोबार हुआ। -आशीष पाड़िया, इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान संचालक

जगन्नाथपुर में 700 झाड़ू बिके

जगन्नाथपुर में गुरुवार को साप्ताहिक हाट में काफी रौनक दिखी। गुरुवार को धनतेरस के अवसर पर दुर दराज व स्थानीय क्षेत्रों से आये ग्रामीणों ने जमकर मिट्टी के दीये, घोड़ा, हाथी, विभिन्न प्रकार के बर्तन, मिट्टी के खिलौने सहित भगवान लक्ष्मी - गणेश की मूर्ति आदि की खरीदारी की। शगुन के तौर पर ग्रामीणों ने झाड़ु, स्टील, फर्नीचर, जेवरात आदि की भी खरीदारी की। दुकानदारों के मुताबिक, गुरुवार को हाट में 700 से अधिक झाड़ू बिके।

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