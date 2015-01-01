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यहां नाे पार्किंग:काेल्हान प्रमंडल मुख्यालय में पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं, अब तक सिर्फ प्लान

चाईबासा4 घंटे पहले
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  • काेल्हान प्रमंडल मुख्यालय में गाड़ी-बाइक रखने काे काेई सरकारी व्यवस्था नहीं
  • डीआईजी की पहल पर 11 स्थानों में ट्रैफिक पाेस्ट, दुकानों-बैंकों में भी निजी पार्किंग नहीं, सड़क पर खड़े रहते हैं सबके वाहन

काेल्हान प्रमंडल मुख्यालय चाईबासा में कार-बाइक खड़ी करने के लिए काेई सरकारी ठाैर-ठिकाना नहीं है। लोग जहां चाहे-वहीं गाड़ी खड़ी कर देते हैं। गाड़ियाें को बेतरतीब ढंग से रखने के कारण चाैड़ी सड़कें भी संकीर्ण बन जाती हैं। दुकान, बैंक आदि के लिए भी काेई निजी पार्किंग नहीं है। सबके वाहन सड़क पर ही खड़े रहते हैं।

अलबत्ता ट्रैफिक व्यवस्था बनाये रखने के लिए पुलिस अपने स्तर से 11 स्थानाें पर ट्रैफिक पाेस्ट बनाने की तैयारी कर रही है। लेकिन नगर परिषद की ओर से अब तक काेई तय पार्किंग स्थल नहीं बन सका है। नगर परिषद के कर्मचारी सड़क किनारे खड़े वाहनों से टैक्स वसूलते हैं, जिसे लेकर बहसबाजी आम है। कोल्हान डीआईजी राजीव रंजन सिंह ने प्रमंडल मुख्यालय में बेतरतीब ट्रैफिक व्यवस्था काे ठीक करने के लिए पाेस्ट ऑफिस चौक, बस स्टैंड, शहीद पार्क, उर्दू लाइब्रेरी के समीप, सरायकेला मोड, टाटा बाईपास मोड, तांबो चौक, गितिलिपी चौक, खप्परसाई ओवरब्रिज, जेएमपी चौक और सिंहपोखरिया मोड के पास ट्रैफिक पोस्ट बनाने का निर्देश दिया है।

जिले में हर साल बढ़ रहे 10 हजार नए वाहन
प.सिंहभूम जिले में जिस रफ्तार से वाहनों की संख्या में इजाफा हो रहा है, उसके मुकाबले सुविधाओं में बढ़ोतरी नहीं हो रही है। छोटे से शहरी क्षेत्र में रोज जगह-जगह जाम की स्थिति बनती है। नए मार्केट कॉम्प्लेक्स तैयार हो रहे हैं, लेकिन पार्किंग की सुविधा नहीं होने से बेतरतीब ट्रैफिक की मार लोगों को झेलनी पड़ रही है। परिवहन विभाग के आंकड़ों की माने तो जिले में हर साल औसतन 10 हजार नए वाहन लोग खरीद रहे हैं। इसमें दोपहिया से लेकर बड़े व्यवसायिक वाहन तक शामिल हैं। इसी के साथ रेवेन्यू कलेक्शन में भी हर साल भारी इजाफा हो रहा है। प्रत्येक वर्ष औसतन 10 से 12 करोड़ का राजस्व मिल रहा है, लेकिन सुविधा में बढ़ोतरी नहीं हो रही है। नतीजा रोजाना औसतन दो सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं।

चाईबासा में सिपाहियों के जिम्मे ट्रैफिक व्यवस्था
शहर में ट्रैफिक कंट्रोल का जिम्मा जिला पुलिस के सिपाहियों के जिम्मे है। हालांकि सदर एसडीपीओ अमर पांडेय ने इस पर मुख्यालय काे एक प्रस्ताव भेजा है, जिसमें एक ट्रैफिक थाना जरूरी बताया है। इस थाने की देखरेख के लिए एक इंस्पेक्टर, 2 एसआई, 3 एएसआई के साथ 30 जवानों की प्रतिनियुक्ति जरूरी बताई है।

चाईबासा में यहां रहती है वाहनों की जाम की स्थिति

  • बस स्टैंड से क्रिकेट स्टेडियम तक।
  • जैन मार्केट चौक से पिल्लई हॉल व बस स्टैंड तक।
  • शहीद पार्क चौक से बड़ीबाजार डाउन तक।

चाईबासा में स्थान सीमित है, लेकिन आबादी बड़ी है। इस कारण वाहनों की आवाजाही ज्यादा है। अभी पार्किंग का प्रस्ताव लंबित पड़ा है। सर्वे कराया जा रहा है कि छाेटे-छाेटे पार्किंग स्थल बनाए जाएं। पुलिस लाइन की ओर भी पार्किंग बनाई जाएगी। मंगलाहाट के दिन ट्रैफिक लाेड बढ़ जाता है। -अभय कुमार झा, चाईबासा नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी

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