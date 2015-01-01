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नाेटिस:सदर अस्पताल के दवा आपूर्तिकर्ता काे महीने भर में सुधार लाने का नाेटिस, नहीं ताे रद्द होगा करार

चाईबासा2 घंटे पहले
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  • एक महीने में सुधार नहीं होने पर आपूर्तिकर्ता का करार रद्द करने की बात कही

जिप अध्यक्ष लालमुनि पूर्ति की अध्यक्षता में शनिवार को सदर अस्पताल प्रबंधन समिति की बैठक हुई। इसमें अस्पताल में दवा की कमी और गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए चिकित्सकों की कमी पर चर्चा की गई। बैठक में सदस्य राजेश पति ने अस्पताल में आपूर्तिकर्ता एजेंसी द्वारा दवा की आपूर्ति सही ढंग से नहीं किए जाने का मामला उठाया। इस पर जिप अध्यक्ष ने आपूर्तिकर्ता को नोटिस भेजकर सुधार लाने का निर्देश दिया। एक महीने में सुधार नहीं होने पर आपूर्तिकर्ता का करार रद्द करने की बात कही।

सदर अस्पताल में चिकित्सकों की कमी को देखते हुए प्रोग्राम ऑफिसर पद पर तैनात चिकित्सा पदाधिकारी को भी रोटेशन के आधार पर इमरजेंसी एवं ओपीडी ड्यूटी देने का निर्णय लिया गया। बैठक में प्रभारी सिविल सर्जन डॉ ओपी गुप्ता, अस्पताल उपाधीक्षक विनोद पंडित, सदर प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी डॉ जगन्नाथ हेंब्रम, जिला आरसीएच पदाधिकारी डॉ सुंदर सामड आदि उपस्थित थे।

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