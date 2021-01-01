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दम तोड़ेगा कोरोना:शंकाओं को दूर करने को अफसरों ने लगवाया टीका

चाईबासा5 घंटे पहले
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  • डीसी, एसपी, एलआरडीसी ने वैक्सीन लेकर लोगों को बनाया निर्भय, फ्रंट लाइनर में जिले के 2000 मानकी मुंडा काे भी किया शामिल, उन्हें भी मुफ्त में मिलेगी वैक्सीन
  • हेल्थ वर्कराें के बाद जिला प्रशासन व पुलिस विभाग काे लगा काेराेना का टीका

काेराेना का टीका हेल्थ वर्कराें काे लगने के बाद अब सिविल प्रशासन व पुलिस विभाग ने भी टीका लेने की शुरुआत की है। जिले के डीसी अरवा राजकमल सहित जिले के एसपी अजय लिंडा, एसडीपीओ मुख्यालय सुधीर कुमार, एसडीपीओ अमर पांडेय, जिले के एलआरडीसी एजाज अनवर ने काेराेना टीका लेकर इसकी शुरुआत की है। सदर अस्पताल चाईबासा में बाकायदा कतार में एसपी व डीसी ने टीका लिया। वहीं डीसी ने कहा है-जिले के मानकी मुंडा काे भी फ्रंट लाइनर की तर्ज पर पहले काेविड 19 का टीका फ्री में लगेगा।

ये हैं हमारे अगुवा- कतार में लगे, वैक्सीन के बाद 30 मिनट तक निगरानी

काेराेना वैक्सीन लेना जरूरी है। इस संदेश काे देते हुए जिले के डीसी अरवा राजकमल, पुलिस अधीक्षक अजय लिंडा, परियोजना निदेशक आईटीडीए सुनील कुमार, अपर उपायुक्त एजाज अनवर, सदर चाईबासा एसडीपीओ अमर कुमार पांडे, पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय) सुधीर कुमार, पुलिस लाइन केंद्र के सार्जेंट मेजर मंटू यादव ने टीका ली है। कतार में लगकर टीका ली, फिर 30 मिनट तक ऑब्जरवेशन रूम में निगरानी हुई।

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