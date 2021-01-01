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फॉलोअप:पीएलएफआई के बंटी और माेदी के इशारे पर केरा इलाके में हाे रही लेवी की वसूली, गैंग के तीन सदस्याें ने उगले राज

चाईबासा7 घंटे पहले
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  • पीएलएफआई के लिए लेवी लेकर जाने में जारकी के पास आरोपी पकड़ाए; एक काे लगी है गाेली, चाेरी की बाइक से करते थे उगाही

चक्रधरपुर के झरझरा केरा इलाके में पीएलएफआई के माेदी और बंटी मुंडा गैंग के सदस्य उत्पात मचा रहे हैं। इस गैंग के तीन सदस्यों काे शनिवार की शाम काे झरझरा राेड के जारकी शिवमंदिर के पास हल्की गाेलीबारी के बाद धर दबाेचा है। इसमें टाेकलाे थाना इलाके के धाेबासाई निवासी पुराने बदमाश शंकर मुंडा (28), बिरसा मुंडा उर्फ बीर मुंडा (20) और बड़ादामुडीह के रमेश सामड़(25) काे पकड़ा है। जानकारी के अनुसार, पुलिस काे देखते ही तीनाें ने बाइक छाेड़ पुलिस पर फायरिंग कर दी थी। इसके बाद पुलिस ने भी फायरिंग कर रमेश सामड़ काे गिरा दिया। इधर, तीनाें काे रविवार काे जेल भेज दिया गया है। इस संबंध में एसपी अजय लिंडा ने प्रेस कांफ्रेंस कर जानकारियां दी।

उन्होंने बताया-केरा झरझरा इलाके में पीएलएफआई के बंटी मुंडा और हरिसिंह सांडी पूर्ति उर्फ माेदी के इशारे पर लेवी वसूली करते हैं। पुलिस ने तीनाें के पास से चाेरी की एक पल्सर बाइक, देसी कट्टा, 50 हजार नकद बरामद किया है। इलाके के ईंट भट्ठों सहित सरकारी याेजनाओॆ में लेवी के लिए हाल के दिनाें में केरा कराईकेला में जमकर उत्पात मचाया गया है। माेदी गैंग का सफाया जल्द कर दिया जाएगा।

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