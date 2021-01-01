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मॉक ड्रिल:चाईबासा मंडल कारा में मॉक ड्रील को बजा सायरन, हड़कंप

चाईबासा7 घंटे पहले
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  • जेल की सुरक्षा व्यवस्था का जांच करीब 15 मिनट तक चला

जेल की सुरक्षा-व्यवस्था व जेल ब्रेक जैसी होने वाली घटनाओं से निपटने और जेल की सुरक्षा कार्य में लगे अधिकारी, सुरक्षा कर्मी आदि कर्मचारी कितने सर्तक और सजग हैं उनकी जांच के लिए मॉक ड्रिल किया गया। जानकारी के अनुसार, दिन साढ़े बजे अचानक चाईबासा मंडल कारा में लंबा सायरन बजने लगा, इससे शहर के लोगों के बीच चर्चा होने लगी। साथ ही जेल के आस पास के क्षेत्रों में अफरा-तफरी मचने लगी।

सायरन की आवाज सुनते ही चाईबासा सदर पुलिस दल बल के मंडल कारा पहुंचने लगे और जेल अधीक्षक व जेलर तथा जेल की सुरक्षा में लगे सभी सुरक्षा कर्मी अपने अपने कार्य में मुस्तैद दिखे। यहां तक कि जेल गेट के बाहर मिलने गए मुलाकातियों को भी सुरक्षा कर्मी द्वारा जबाव मिल रहा था कि अभी कुछ नहीं सुनेंगे रूको। जेल की सुरक्षा व्यवस्था का जांच करीब 15 मिनट तक चला। इससे शहर के बाहर चर्चा का विषय बना रहा। इस सबंध में सदर एसडीपीओ अमर कुमार पाण्डेय से पूछे जाने पर बताया गया कि जेल में किसी तरह कोई घटना नहीं हुई बल्कि एक मॉकड्रील चल रहा है। ताकि कोई घटना से कैसे निपटा जाए।

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