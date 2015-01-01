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लापरवाही:एसपीजी मिशन ब्वॉयज स्कूल परिसर में मॉल बनाने के लिए गलत तरीके से नक्शा पास कराया, शिकायत

चाईबासा4 घंटे पहले
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नगर पर्षद चाईबासा द्वारा एसपीजी मिशन बालक उच्च विद्यालय चाईबासा के परिसर में शाॅपिंग माॅल व फ्लैट बनाने का नक्शा पास करने के संबंध में भूस्वामी छोटानागपुर डायसिस ट्रस्ट ने नगर पर्षद चाईबासा कार्यालय में कार्यपालक पदाधिकारी अभय कांत झा से मिलकर आपत्ति दर्ज कराई है।

आपत्ति जताते हुए नगर पर्षद चाईबासा द्वारा पास किए गए बिल्डिंग प्लान (नक्शा) को अविलंब निरस्त करने का मांग किया गया है। आपत्ति जताने वालों में डायसिस सचिव बिकल बाखला, कोषाध्यक्ष अरुण बरवा, प्रॉपर्टी अधिकारी सैमुएल नाग, आईजी रक्षित, निकोलस नाग, चाईबासा सैमुएल होनहागा व झामुमो जिला सचिव सोनाराम देवगम शामिल थे।

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