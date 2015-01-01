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क्राइम:पिता की मौत पर डायन के संदेह में पूर्व प्रेमी ने रची थी महिला की हत्या की साजिश, साथी के साथ दिया अंजाम

चाईबासा2 घंटे पहले
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  • मंझारी के लुपुंगहातु में महिला की हत्या मामले का खुलासा, दो गिरफ्तार

मंझारी प्रखंड के लुपुंगहातु गांव में चार दिन पहले मिले महिला के शव की पहचान होने के बाद से पुलिस ने 10 लोगों को हिरासत में लिया था। पूछताछ के बाद पुलिस ने हत्याकांड में शामिल महिला के पूर्व प्रेमी कुुरपा कुंकल (23) और प्रमाणिक कुंकल उर्फ छोटेलाल कुंकल (32) को उनके गांव केडाहाड़ी से गिरफ्तार किया। मंझारी पुलिस के अनुसार, मामला अंधविश्वास से जुड़ा है। महिला की हत्या डायन के शक में गई है।

केडाहाड़ी निवासी कुरपा कुंकल के पिता नंदलाल कुंकल की 30 अक्टूबर को मौत हो गई थी। पिता की मौत के लिए कुरपा अपनी प्रेमिका पोखरपा टोला निवासी चुरू दोहरा को जिम्मेवार मान रहा था, क्योंकि गांव में कई लोग उस पर डायन का आरोप लगाते रहते थे। कुरपा ने चुरू की हत्या की साजिश रची। योजना के मुताबिक, वह चुरू दोहरा को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले लुपुंगहातु ले गया। वहां सुनसान जगह पर छोटेलाल के साथ मिलकर गर्म तेल से चुरू के शरीर को दागा। फिर गला रेतकर हत्या कर दी।

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