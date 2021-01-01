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एसीसी सीमेंट कंपनी:आज होने वाली अनिश्चित हड़ताल असंवैधानिक घोषित, धारा 144 लागू

चाईबासा7 घंटे पहले
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  • एसीसी सीमेंट कंपनी में आहुत अनिश्चितकालीन हड़ताल को जिला प्रशासन द्वारा असंवैधानिक करार दिया गया

एसीसी सीमेंट कंपनी झींकपानी में एक फरवरी को आहूत अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा को लेकर झारखंड मजदूर कामगार यूनियन, एसीसी सीमेंट में कार्यरत मजदूरों, कंपनी प्रबंधन, ठेका कंपनी और जिला प्रशासन के समक्ष असमंजस की स्थिति हो गई है। एक तरफ एसीसी कंपनी में कार्य कई मजदूरों और झारखंड जनरल कामगार यूनियन द्वारा एसीसी कंपनी और प्रबंधन - ठेकेदार के तानाशाही रवैया को लेकर मजदूर हित में 1 फरवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा कर रखी है। वहीं दूसरी ओर, एसीसी सीमेंट कंपनी में आहुत अनिश्चितकालीन हड़ताल को जिला प्रशासन द्वारा असंवैधानिक करार दिया गया है। और कंपनी के आसपास धारा 144 लगा दिया गया है, वहीं पूरे क्षेत्र में जुलूस धरना प्रदर्शन आदि पर रोक लगा दी गई है। हड़ताल को देखते हुए पुलिस प्रशासन हर गतिविधि पर नजर है।

खुद एसडीओ सदर शशीद्र कुमार बड़ाईक और एसडीपीओ सदर अमर कुमार पांडे ने मोर्चा संभाल लिया है। जानकारी के अनुसार, झारखंड जनरल कामगार यूनियन जॉन मिरन मुंडा गुट द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल को देखते हुए आज अनुमंडल कार्यालय में एसडीओ शशीद्र कुमार बड़ाईक द्वारा एसीसी कंपनी प्रबंधन और मजदूरों को वार्ता के लिए बुलाया था। अनुमंडल कार्यालय में लगभग 2 घंटे तक बैठक चली। इसमें एसडीपीओ अमर कुमार पांडे, बीडीओ झींकपानी प्रभात रंजन चौधरी आदि शामिल हुए। इसमें मजदूरों की अनदेखी करने, तानाशाही रवैया अपनाने, मजदूर विरोधी कार्य करने, न्यूनतम उचित मजदूरी देने, कैंटीन की सुविधा देने आदि विभिन्न मांगों को लेकर 1 फरवरी को आहूत अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा करने वाले झारखंड जनरल कामगार यूनियन के नेता माधव चंद्र कुंकल और नरेश चंद्र सुंडी सहित दर्जनभर समर्थित मजदूर भी बैठक में शामिल होने आए, मगर एसीसी सीमेंट कंपनी में झारखंड मजदूर कामगार यूनियन के रजिस्टर्ड नहीं होने के कारण बैठक में भाग लेने की अनुमति नहीं दी। जिससे एसीसी में कार्यरत ठेका मजदूरों और ओंकार यूनियन ने बैठक का बहिष्कार किया।

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