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बैठक:अभाविप का राष्ट्रीय अधिवेशन 25 को चाईबासा में प्रोजेक्टर से होगा प्रसारण

चाईबासा4 घंटे पहले
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अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) की पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत चाईबासा नगर इकाई द्वारा बैठक हुई। इसमें झारखंड- ओडिशा के जनजाति प्रमुख प्रमोद राउत और कोल्हान विभाग के संगठन मंत्री सुजीत वर्मा भी उपस्थित थे।

बैठक में 25 दिसंबर को होने वाले अभाविप के राष्ट्रीय अधिवेशन को लेकर चर्चा हुई। चाईबासा में पहली बार राष्ट्रीय अधिवेशन लाइव प्रोजेक्टर द्वारा देखने का मौका मिलेगा। साथ ही राष्ट्रीय युवा दिवस (12 जनवरी) को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान कबड्डी, भाषण, देशभक्ति ग्रुप डांस जैसी प्रतियोगिता का आयोजन करने का निर्णय लिया गया। मौके पर युवराज, राहुल कुमार, शेखर शर्मा, अनिकेत श्रीवास्तव, सुदीप दास, शशिभूषण, दिनेश समेत अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे।

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