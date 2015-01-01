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समान वेतन की मांग:मजदूरों ने की न्यूनतम मजदूरी भुगतान कराने की मांग

नोवामुंडी2 घंटे पहले
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नोवामुंडी प्रखंड अंतर्गत कुटिगंता गांव में निर्माणाधीन फुटबॉल स्टेडियम काम्पलेक्स निर्माण कार्य में लगे मजदूरों ने न्यूनतम मजदूरी की मांग को लेकर झारखंड जेनरल कामगार यूनियन के जिलाध्यक्ष मानसिंह तिरिया के नेतृत्व में प्रदर्शन कर ठेकेदार के प्रति आक्रोश व्यक्त किया।

कुटिंगता गांव में डीएमएफटी फंड से चाईबासा के संवेदक के द्वारा पिछले 2 माह से फुटबॉल स्टेडियम का निर्माण कार्य किया जा रहा है। लेकिन मजदूरों का आरोप है कि संवेदक द्वारा निर्माण कार्य में लगे मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी ना देकर मात्र 200 रुपए मजदूरी दी जा रही है।

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