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सदर अस्पताल की घटना:पेट दर्द से परेशान था युवक, इंजेक्शन लगाने के 20 मिनट बाद दम तोड़ा; परिजनों ने काटा बवाल

चाईबासा2 घंटे पहले
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चाईबासा बड़ी बाजार निवासी 24 वर्षीय जहबाज खान उर्फ ताबीज की गुरुवार देर शाम सदर अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। इसके बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर बवाल काटा।परिजनों के अनुसार, जहबाज खान फ्लेक्स बनाने एवं पब्लिसिटी मटेरियल का काम करता था। गुरुवार शाम काम से लौटने के बाद उसने पेट दर्द की शिकायत की। दर्द ज्यादा होने पर शाम 5.45 बजे उसे सदर अस्पताल ले जाया गया। वहां कागजी कार्रवाई के बाद उसे वार्ड में भर्ती लिया गया।

वहां डॉ दिवाकर ने मरीज को पेट दर्द में आराम के लिए इंजेक्शन लगाया। करीब 20 मिनट बाद ही युवक की मौत हो गई। इसके बाद मरीज के परिजनों द्वारा डॉक्टर द्वारा इंजेक्शन लगाने से मौत का आरोप लगाते हुए हल्ला हंगामा किया गया। देखते ही देखते लोगों की भीड़ जमा हो गई। मौके पर पहुंची सदर थाना पुलिस ने लोगों को शांत कराया और अस्पताल से बाहर किया। परिजनों के अनुसार, 24 वर्षीय जहबाज खान उर्फ ताबीज की शादी की बातचीत चल रही थी।

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