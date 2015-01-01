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नियम खत्म:प.सिंहभूम में आज बसों में सामान्य किराया लगेगा

चाईबासा2 घंटे पहले
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  • आज से डबल सीट लेने का नियम खत्म

झारखंड सरकार के आदेश के बाद रविवार से बस में सफर करने वालों पर एक यात्री के लिए दो सीट लेने की अनिवार्यता खत्म हो जाएगी। लेकिन किराए में सामान्य से 10 से 30 फीसदी ज्यादा किराया देना पड़ सकता है। हालांकि, सिंहभूम बस ऑनर एसोसिएशन ने यात्रियों से अभी सामान्य किराया लेने का ही निर्णय लिया है।

सिंहभूम बस ऑनर एसोसिएशन ने शनिवार को दिन में बैठक कर किराए में 30 फीसदी बढ़ोतरी का निर्णय लिया था। लेकिन देर शाम एसोसिएशन के अधिकारियों ने बातचीत के बाद यह वृद्धि वापस सेने की बात कही। एसोसिएशन के उपाध्यक्ष मो. बारिक ने बताया- 9 नवंबर को रांची में पूरे राज्य के बस ऑनर एसोसिएशन के सदस्य मिलकर किराया वृद्धि का फैसला लेंगे, ताकि राज्य में एक समान किराया वृद्धि हो। तब तक सामान्य किराया ही लिया जाएगा।

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