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क्रिकेट:सेरसा चक्रधरपुर को हराकर टाउन क्लब चाईबासा चैंपियन

चाईबासा7 घंटे पहले
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  • छठी अशोक कुमार जैन नाॅक-ऑउट क्रिकेट प्रतियोगिता
  • टाउन क्लब ने 225 का दिया लक्ष्य, सेरसा टीम 159 पर ही ऑलआउट

पश्चिमी सिंहभूम जिला क्रिकेट संघ की ओर से चल रहे अशोक कुमार जैन नाॅक-आॅउट क्रिकेट प्रतियोगिता के अंतर्गत रविवार काे खेले गए फाइनल मुकाबले में टाउन क्लब चाईबासा की टीम ने सेरसा चक्रधरपुर की टीम को 65 रनों से पराजित कर चैम्पियन बनने का गौरव प्राप्त किया है। स्थानीय बिरसा मुण्डा क्रिकेट स्टेडियम मैदान पर खेले गए फाइनल मुकाबले में टाॅस सेरसा चक्रधरपुर के कप्तान ने जीता और पहले क्षेत्ररक्षण करने का फैसला किया।

पहले बल्लेबाजी करते हुए टाउन क्लब की टीम ने निर्धारित 35 ओवरों में 8 विकेट के नुकसान पर 224 रन बनाए। जबकि जीत के लिए 35 ओवरों में 225 रनों का पीछा करने उतरी सेरसा चक्रधरपुर की टीम 30.3 ओवरों में अपने सभी विकेट खोकर 159 रन ही बना सकी और लक्ष्य से 65 रन दूर रह गयी। फाइनल मैच में विजेता एवं उपविजेता टीम को सहायक समाहर्ता प्रशिक्षु आईएएस जावेद हुसैन ने अशोक कुमार जैन ट्राफी के साथ-साथ व्यक्तिगत पुरस्कार देकर सम्मानित किया।

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