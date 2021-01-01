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हादसा:जैंतगढ़-मझगांव मुख्य मार्ग पर दो बाइक की टक्कर

जैंतगढ़7 घंटे पहले
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  • वहां मौजूद लोगों ने घायल बाइक सवार को तुरंत चंपुआ अस्पताल इलाज के लिए ले गए

जैंतगढ़-मझगांव मुख्य मार्ग पर कंदरकोला गांव के पास एक बाइक सवार को तेज रफ्तार से आ रही बाइक ने पीछे से ज़ोर दार टक्कर मार दिया। इससे आगे चल रहा बाइक सवार छिटक कर सड़क पर गिर गयी, इससे उसके सिर, चेहरा व छाती मे गंभीर चोटें आयी।

वहां मौजूद लोगों ने घायल बाइक सवार को तुरंत चंपुआ अस्पताल इलाज के लिए ले गए। टक्कर मारने बाला बाइक सवर मौका पा कर वहां से फरार हो गया। घटना शनिवार देर शाम की है। कंदरकोला गांव निवासी प्रमोद प्रधान जैंतगढ़ साप्ताहिक हाट आया था।

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