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मासूमों की मौत:नोवामुंडी में मलेरिया से दो बच्चों की मौत, नोवामुंडी प्रखंड के दो गांव में अलग-अलग बीमारी से तीन बच्चों की जान गई

नोवामुंडी/गुआ2 घंटे पहले
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नुइयां गांव में मृत बच्चों का अंतिम संस्कार कर लौटते ग्रामीण।

नोवामुंडी प्रखंड में अलग-अलग बीमारी से तीन बच्चों की मौत हो गई है। प्रखंड के लिपुंगा गांव में मलेरिया से 14 दिन में चार लोगों की मौत के बाद अब यह बीमारी आस-पास के गांव में भी अपना पांव पसारने लगी है। इस बीमारी के कारण लिपुंगा के नजदीक नुइया गांव में दो बच्चों की मौत हो गई। इनमें बबलू चांपिया (12 वर्ष) और रोहित चांपिया (10 वर्ष) शामिल हैं।

बच्चों की मौत के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने स्वास्थ्य विभाग से गांव में मेडिकल कैंप लगाने की मांग की है। इस बीमारी को लेकर पूरे गांव के लोग भयभीत हैं। अधिकतर ग्रामीण गांव में ही पूजा-पाठ और झाड़फूंक करा कर इस बीमारी से बचने के उपाय कर रहे हैं।

पेटेता पंचायत के पोखरिया में बीमारी से बच्ची की मौत, दर्जनभर बीमार

नोवामुंडी प्रखंड के पोखरिया गांव के चुम्बरूसाई में अज्ञात बीमारी से बीरसिंह केराई की ग्यारह वर्षीय बेटी मानी केराई की गुरुवार अहले सुबह मौत हो गई। इसके अलावा गांव के दर्जनों लोग अज्ञात बीमारी की चपेट में हैं। बीमार ग्रामीणों में लोवा टोला के बूंदी मेराल, नांदी सिंह, बांदासाई के बुधराम मेराल, बंगलासाई के टांगरु मेराल, बाबूराम मेराल, मुंडा टोला के बुधवारी केराई आदि शामिल हैं।

प्रखंड मुख्यालय से पोखरिया गांव की दूरी करीब 30 किमी सुदूर घने जंगली इलाके में होने के कारण स्वास्थ्यकर्मी गांव पहुंचकर मरीजों को इलाज नहीं करना चाहते हैं। यह गांव चुनावी सूची में अति-नक्सल क्षेत्र में दर्ज किया गया है। बड़ा कुंदरीझोर गांव से पोखरिया गांव की दूरी करीब पांच किमी है।

^ पोखरिया गांव के चुंबरूसाईं में अज्ञात बीमारी से एक बच्ची की मौत और कुछ लोगों के बीमार होने की जानकारी मिली है। शुक्रवार को मेडिकल टीम भेजी जाएगी। मामला गंभीर हुआ तो गांव में शिविर लगाया जाएगा। - डॉ नरेंद्र सुंडी, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, रुतागुटु सीएचसी नोवामुंडी

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