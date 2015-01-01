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हादसा:बाइक की टक्कर से दो बुजुर्ग घायल, चालक भाग निकला, साथी धराया

सोनुआ2 घंटे पहले
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सोनुआ-चक्रधरपुर मुख्य सड़क मार्ग पर गुरुवार शाम मोटरसाइकिल की टक्कर से गोलमुंडा गांव निवासी दो बुजुर्ग घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक गोलमुंडा गांव निवासी सुरेश प्रधान (70 वर्ष) और दिलीप प्रधान (65 वर्ष) गांव की चौक पर बैठकर बात कर रहे थे। इस दौरान सोनुआ से चक्रधरपुर की ओर जा रहे मोटरसाइकिल सवार बुढिगोड़ा निवासी दो लोगों ने उन्हें ठोकर मार दी।

हादसे में सुरेश प्रधान के हाथ-कमर, जबकि दिलीप प्रधान के सिर और पैर में चोट आई। ग्रामीणों ने दोनों घायलों को सोनुआ अस्पताल पहुंचाया। इधर टक्कर के बाद बाइक चालक भाग गया, लेकिन उसके साथ बैठे व्यक्ति को ग्रामीणों ने पकड़ लिया।

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