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हादसा:संतुलन बिगड़ने पर बाइक से गिरकर युवक की मौत

चाईबासा2 घंटे पहले
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  • युवक के साथी की हालत गंभीर, जमशेदपुर रेफर

चाईबासा-चक्रधरपुर मार्ग पर खूंटपानी के पास मोटरसाइकिल का संतुलन बिगड़ने के कारण चक्रधरपुर बंगलाटांड़ निवासी दो युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गए। चाईबासा सदर अस्पताल लाने के क्रम में घायल मो. शोएब (24) की मौत हो गई। दूसरे घायल मो. आलिहा की स्थिति चिंताजनक देखते हुए उसे तत्काल जमशेदपुर रेफर कर दिया गया।

घायल आलिहा ने बताया- वे दोनों पेंटर का काम करते हैं। गुरुवार को उनके दो साथी बड़बिल में काम करने जा रहे थे। वे दोनों उन्हें चाईबासा तक छोड़ने गए थे। चाईबासा से चक्रधरपुर लौटने के दौरान बाइक अनियंत्रित होने पर वे सड़क पर गिर गए। दुर्घटना की जानकारी मिलने पर चक्रधरपुर बांग्लाटांड से बड़ी संख्या में लोग चाईबासा सदर अस्पताल पहुंचे। मो. शोएब की चार साल पहले शादी हुई थी। उसकी दो बेटी क्रमश: तीन साल और डेढ़ साल की है।

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