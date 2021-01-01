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मांग:डीईओ से आदर्श मवि ने की दस कमरों के भवन की मांग

चक्रधरपुर5 घंटे पहले
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  • जिसमें उन्होंने 10 कमरे बनवाने का आश्वासन दी

बुधवार को डीईओ नीरजा कुजूर आदर्श मध्य विद्यालय देवगांव चक्रधरपुर में निरीक्षण को पहुंची। जहां पर उन्होंने विद्यालय के वर्ग कक्ष, पेयजल, शौचालय, हैंड वास यूनिट, स्वच्छता आदि की जानकारी प्राप्त की।

इसमें विद्यालय में सब सही पाया गया। वहीं मौके पर प्रभारी प्रधानाध्यापक दिलीप कुमार महतो ने बच्चों की संख्या को देखते हुए 10 कमरे की मांग रखे। जिसमें उन्होंने 10 कमरे बनवाने का आश्वासन दी। मौके पर शिक्षकों के अलावे एई उमेश सिन्हा भी मौजूद थे।

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