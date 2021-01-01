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विरोध:इधर, साउथ बिहार का परिचालन ठप होने से यात्रियों ने किया हंगामा

चक्रधरपुर5 घंटे पहले
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  • चक्रधरपुर रेल मंडल में चक्का जाम पर यात्रियों का विरोध

ट्रेनों के ठहराव की मांग को लेकर चक्रधरपुर रेल मंडल के गोइलकेरा स्टेशन में स्थानीय लोगों द्वारा चक्का जाम कर दिए जाने से कई ट्रेनों के परिचालन में समस्या हुई। जिस कारण चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन में राजेंद्रनगर दुर्ग साउथ बिहार एक्सप्रेस को रेल प्रशासन ने 6 घंटे तक रोक कर रखा। काफी देर तक साउथ बिहार एक्सप्रेस को रोकने के कारण यात्रियों ने स्टेशन मास्टर के कार्यालय में हंगामा किया। इसके अलावे रेलवे ने ट्रेन नंबर 02255 एलटीटी कामख्या कर्मभूमी एक्सप्रेस को राउरकेला स्टेशन में तीन घंटे तक रोक कर रखा गया। इसके बाद कर्मभूमी एक्सप्रेस काे राउरकेला स्टेशन से डार्यवट रुट से कामख्या की ओर रवाना किया है।

वहीं डाउन ऋषिकेश पुरी उत्कल एक्सप्रेस तथा दुर्गा डाउन राजेंद्रनगर साउथ बिहार एक्सप्रेस को रेल चक्का जाम होने के कारण झारसुगुडा व पानपोस स्टेशनों पर रोकते हुए लाया। जिसके कारण दोंनो ट्रेन एक घंटा लेट से चक्रधरपुर पहुंची थी। जानकारी के अनुसार, साउथ बिहार एक्सप्रेस बुधवार की सुबह 09.42 बजे चक्रधरपुर स्टेशन पहुंची थी। स्टेशन मास्टर के रेल चक्का जाम की जानकारी देने पर यात्री भड़क गए। वहीं रेल चक्का जाम दोपहर 03.10 बजे समाप्त हुआ। इसके बाद ही साउथ बिहार एक्सप्रेस को रेल प्रशासन ने दोपहर 03.33 बजे दुर्ग के लिए रवाना किया है।

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