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समस्या:जेएलएन कॉलेज के कर्मियों का 16 माह से नहीं मिला मानदेय, भुगतान की मांग

चक्रधरपुर2 घंटे पहले
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जवाहर लाल नेहरू महाविद्यालय में कार्यरत आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने 16 माह के मानदेय भुगतान को लेकर कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा के रजिस्टार जयंत शेखर को पत्र सौंपा। सौंपे गए पत्र में कर्मचारियों ने कहा कि विगत 16 माह से बगैर मानदेय के कार्य कर रहे हैं। इससे परिवार चलाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

कॉलेज द्वारा बार-बार मानदेय के लिए अनुमोदन विश्वविद्यालय से मांगा जा रहा है। लेकिन मानदेय को लेकर विश्वविद्यालय की ओर से किसी प्रकार का ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। अस्थाई-आउटसोर्सिंग कर्मचारी के तौर पर कृष्णा बहादूर, विकास मंडल, अशोक कुमार सिंहदेव, रसाई मेराल, नारायण प्रधान कार्यरत हैं।

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