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इनकी भी कोई सुने:4 माह से पेंशन नहीं, प्रखंड कार्यालय में बुजुर्गों ने लगाई गुहार

चक्रधरपुर5 घंटे पहले
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  • जेना ने कहा कि समय में पेंशन धारियों को पेंशन नहीं मिलने के कारण व काफी परेशान

चक्रधरपुर नगर परिषद क्षेत्र के सैकड़ों वृद्ध व विधवाओं के बैंक अकाउंट में पेंशन आना विगत 4 माह से बंद हो गया है। इससे पेंशन धारी परेशान है। दर्जनों की संख्या में पेंशनधारी झामुमो नेता दिनेश जेना के नेतृत्व में चक्रधरपुर प्रखंड सह अंचल कार्यालय पहुंचे और पेंशन के बारे में पूछताछ की। जेना ने कहा कि समय में पेंशन धारियों को पेंशन नहीं मिलने के कारण व काफी परेशान है। इस दौरान अंचल कार्यालय के ऑपरेटर ने बताया कि एक-दो दिन के अंदर सभी पेंशन धारियों के खाते में राशि भेज दी जाएगी।

पेंशनधारियों में ये थे शामिल

सूबेदार साहू, इंदु देवी, जयंती मोहंती, वंशी मोहंती, सावित्री देवी, पाटो देवी, राधा साहू, रोमा देवी, मंगल गोप सुख मति लोहार नगेन गोप, हाजरा बेगम, खतीजा खातून, तुलसी सहर, बाबूलाल साहू, चमेली साहू आदि।

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