पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

लापता:जंगल की लकड़ी काटने का जुर्माना देने गया व्यक्ति 7 दिन से लापता, सनहा दर्ज

चक्रधरपुर2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • कुजरी एक नबंवर को जपल मांझी के साथ बासासाई गया था

प्रखंड के कोमाई गांव की कुजरी जोंको उर्फ बंगाली (38) लापता होने के सात दिनों बाद घर नहीं लौटने और सनहा दर्ज के बावजूद अब तक कार्रवाई नहीं किए जाने से शनिवार को परिजन के साथ ग्रामीण चक्रधरपुर थाना पहुंचे। जानकारी के अनुसार, 26 अक्टूबर को कुजरी जोंको कुलीतोडांग पंचायत के बासासाई जंगल से घर बनाने को लकड़ी काटा था। बिना बताए जंगल से लकड़ी काटने से वन रक्षा समिति ने उन्हें बासासाई गांव जुर्माना तय को लेकर बुलाया था।

कुजरी एक नबंवर को जपल मांझी के साथ बासासाई गया था। इसके बाद से वह लौटा नहीं। परिजनों ने अपने आसपास और रिश्तेदारों में खोजबीन की। जब नहीं मिला तो 4 नबंवर को मुंडा के सहयोग से चक्रधरपुर थाना में गुमशुदगी का सनहा दर्ज कराया। इधर, थाना प्रभारी प्रवीण कुमार ने बताया कि कुजरी जोंको के गुमशुदगी का मामला दर्ज कर लिया गया है। मामले की छानबीन की जा रही है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंभारत हमारी सरहद का सम्मान करता है और हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं- अजरबैजान - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें