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निःशुल्क स्वास्थ्य कैंप:युवा वर्ग सामाजिक विकास में हिस्सेदार बने, तभी समाज भी बढ़ेगा : एसपी

चक्रधरपुर2 घंटे पहले
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  • गुड़ासाई में चक्रधरपुर थाना की ओर से लगा स्वास्थ्य कैंप, तीन सौ लोगों का हुआ इलाज
  • एसपी अजय लिंडा ने जब ग्रामीणों को कपड़े भेंट किया तो महिलाओं ने हाथ जोड़कर आभार जताया। इस पर एसपी ने भी अभिवादन में हाथ जोड़ दिए।

प्रखंड के गुड़ासाई फुटबॉल मैदान में चक्रधरपुर थाना की ओर से निःशुल्क स्वास्थ्य कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में गुलकेड़ा, बाईपी, कुलीतोड़ाग पंचायत के सैंकड़ों ग्रामीण पहुंच कर निःशुल्क स्वास्थ्य जांच व दवा का लाभ लिया। स्वास्थ्य शिविर के दौरान नव जवानों के बीच फुटबॉल मैच का आयोजन किया गया।

विजेता व उप विजेता टीम के खिलाड़ियों को जर्सी व फुटबॉल का वितरण किया गया। एसपी अजय लिंडा ने कहा कि युवा वर्ग समाज के विकास में हिस्सेदार बने। युवा जागरूक व शिक्षित होंगे तभी समाज आगे बढ़ेगा। उन्होंने युवाओं को मुख्यधारा से जुड़ समाज, राज्य व देशहित में कार्य करने कहा।

उन्होंने कहा कि डायन के नाम पर हत्या करना अंधविश्वास को दर्शाता है। जिस लिए समाज से अंधविश्वास को दूर करें। मौके पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नाथू सिंह मीना, विधायक सुखराम उरांव के पुत्र सन्नी उरांव, मुखिया पोंडेराम सामड, मानकी राजू आदि थे।

एसपी बोले; पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता से जोड़ रही

एसपी ने ग्रामीणों से कहा-पुलिस लगातार सुदूरवर्ती क्षेत्र में स्वास्थ्य कैंप व खेलकूद प्रतियोगिता करा कर लोगों को एक साथ जोड़ने का काम कर रही है। आप लोग अपराध को शरण नहीं दे, अपराध को दूर करने के लिये सजग रहें, जिससे समाज का माहौल स्वच्छ वातावरण में परिवर्तित हो सके।

थाना प्रभारी प्रवीण कुमार ने बताया कि शिविर में करीब तीन सौ से अधिक लोगों का स्वास्थ्य जांच कर दवा दिया गया। महिला-पुरुष के बीच एसपी व एएसपी के हाथों साड़ी धोती का वितरण किया गया। मौके पर कुछ वृ़द्ध महिलाओं ने हाथ जोड़कर एसपी को सम्मान दिया, एसपी ने भी हाथ जोड़ा।

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