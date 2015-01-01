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जांच:सीमाकंन को लेकर टोयबो व दड़कादा गांव के ग्रामीण भिड़े, छह लोग घायल

चक्रधरपुर2 घंटे पहले
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  • दाे युवकों की स्थिति गंभीर, मामला पहुंचा टोकलो थाना, पुलिस जांच में जुटी

शनिवार को सीमांकन को लेकर झरझरा टोयबो व दड़कादा गांव के ग्रामीणों में मारपीट हुई। इसके बाद मामला टोकलो थाना पहुंचा। इधर, मारपीट में घायल टोयबो गांव के आधा दर्जन ग्रामीणों को इलाज के लिए टोकलो पुलिस ने चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल भेजा गया। जानकारी के अनुसार, चक्रधरपुर प्रखंड के होयोहातु पंचायत अंतर्गत झरझरा टोयबो व दड़कादा गांव के ग्रामीणों द्वारा सीमांकन को लेकर एक बैठक रखी गई थी। सीमांकन झरझरा पुराना हाट बाजार के जाहीरा स्थल को लेकर होना था। इस दौरान दोनों पक्ष के ग्रामीण भिड़ गए, जिसमें दाे लाेग गंभीर हैं।

घायलाें में टोयबो गांव निवासी लेविया लोहरा, माटा लोहरा, सुधीर मुंडू, चांडे बोदरा, जोगेन लोहरा, महेश मुंडू व हरजोड़ा गांव निवासी सुखलाल महाली शामिल हैं। मारपीट का मामला टोकलो थाना पहुंचा। जहां से सभी घायलों का प्राथमिक उपचार के लिए चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल भेजा। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

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