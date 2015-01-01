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हादसा:रिश्तेदार के घर से लौटने के दौरान कियापता रोड में स्कूटी से गिरकर युवक-युवती घायल

चक्रधरपुर2 घंटे पहले
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  • शनिवार दोपहर वापस लौटने के दौरान कियापाता सड़क पर उनकी स्कूटी अनियंत्रित होकर पलट गई

रिश्तेदार के घर से लौटने के दौरान कियापता रोड में चक्रधरपुर के पोटका निवासी युवक-युवती घायल हो गए। प्राथमिक उपचार के लिए दोनों को सीकेपी अनुमंडल अस्पताल ले जाया गया। जानकारी के अनुसार, चक्रधरपुर पोटका निवासी हरि मारला व लक्ष्मी जामुदा रिश्तेदार के घर खरसावां गए थे।

शनिवार दोपहर वापस लौटने के दौरान कियापाता सड़क पर उनकी स्कूटी अनियंत्रित होकर पलट गई। रास्ते से गुजर रहे लक्की हेंब्रम और अजय हेंब्रम ने दोनों घायलों को चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल पहुंचाया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद दोनों घायलों को छोड़ दिया गया।

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