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पौधरोपण:ध्यान फाउंडेशन में राज्यपाल ने किया पौधरोपण, सेवकों का बढ़ाया हौसला

चाकुलिया7 घंटे पहले
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  • गोशाला में करीब 8 हजार गोवंश- डॉ. शालिनी मिश्रा

राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने पिंजरापोल सोसायटी गोशाला के साथ ही ध्यान फाउंडेशन द्वारा संचालित गोशाला का भी दौरा किया। राज्यपाल ने पौधरोपण कर गो-सेवकों का हौसला बढ़ाया। डॉ शालिनी मिश्रा ने बताया कि ध्यान फाउंडेशन की गोशाला में करीब 8 हजार गौवंश हैं। इनमें ज्यादातर नंदी हैं। गाय की संख्या सीमित है। बंगलादेश बॉर्डर के समीप बीएसएफ द्वारा बचाई गई गायों को गौशाला में लाकर रखा जाता है। राज्यपाल ने गोसेवकों के कार्यो की प्रशंसा भी की। मौके पर राजकुमार अग्रवाल, विनीत रूंगटा, महावीर रूंगटा, विमल कुमार समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे।

गोशाला में राज्यपाल ने गोमाता को गुड़ खिलाकर गो सेवा की। साथ ही गौपालक भगवान श्रीकृष्ण की मूर्ति के समक्ष आराधना भी की। चाकुलिया पहुंची राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को जिला प्रशासन ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। गोशाला परिसर में बने हेलीपैड पर नगर पंचायत उपाध्यक्ष सुमित लोधा, गोशाला कमेटी के अध्यक्ष गिरधारी लाल गोयनका, सचिव संजय लोधा, अशोक झुनझुनवाला, रमेश लोधा एवं विकास माधवगड़िया ने राज्यपाल को गुलाब देकर स्वागत किया। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के स्वागत में स्कूली छात्राओं ने स्वागत गीत प्रस्तुत किया। स्कूली छात्राएं पूर्व से ही तैयार होकर मंच के समीप पहुंची थीं। राज्यपाल के पहुंचते ही छात्राओं ने स्वागत गीत गाकर सभी का मन मोह लिया।

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