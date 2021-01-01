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समारोह:दूसरों की भलाई से बढ़कर कोई धर्म नहीं- राज्यपाल

चाकुलिया7 घंटे पहले
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  • पिंजरापोल सोसायटी की चाकुलिया स्थित गोशाला में गो-सेवक पुरुषोत्तम दास झुनझुनवाला की प्रतिमा का राज्यपाल ने किया अनावरण

पिंजरापोल सोसायटी की चाकुलिया स्थित गोशाला पहुंची राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने गो-सेवक स्व. पुरुषोत्तम दास झुनझुनवाला की खुले मन से प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि दो-तीन दफा वह स्वयं पुरुषोत्तमदास झुनझुनवाला से मिलना चाहती थी, लेकिन नहीं मिल पाई। उन्हें खुशी है कि वह आज महान व्यक्तित्व के धनी रहे पुरुषोत्तमदास झुनझुनवाला की प्रतिमा का अनावरण कर रही हैं। उन्होंने कहा कि वह एक सफल उद्यमी के साथ-साथ महान समाजसेवी एवं मार्गदर्शक भी थे, जो लोगों के बीच प्रिय थे।

गो-सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष थे एवं सदैव सामाजिक कार्यों में अपना योगदान निभाते थे। उन्होंने कहा कि कि दूसरों की भलाई से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता है। इस बात को उन्होंने अपने कार्यो से चरितार्थ कर दिखाया था। विशिष्ट ख्याति प्राप्त पुरुषोत्तमदास झुनझुनवाला ने शिक्षा के विकास हेतु पूर्वजों की प्रेरणा से हाई स्कूल का निर्माण कराया था। विश्व हिन्दू परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहते उन्होंने श्रीराम मंदिर निर्माण आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई थी। उन्हीं के प्रयास से जुगसलाई में जगबंधु पुस्तकालय की भी स्थापना हुई थी। सिंहभूम चैंबर ऑफ कॉमर्स को उनके रूप में गंभीर व्यक्तित्व का सान्निध्य प्राप्त हुआ था। लोगों को उनके जीवन दर्शन से सीखने की जरूरत हैं। उनकी प्रतिमूर्ति सदैव ही लोगों को प्रेरित करेगी। इस दौरान जिला प्रशासन की ओर से चाक-चौबंद व्यवस्था की गई थी।

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