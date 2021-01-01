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विरोध:छात्र संघ ने सिंहभूम कॉलेज चांडिल के प्राचार्य कक्ष में जड़ा ताला, विरोध

चांडिल2 घंटे पहले
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  • साथ ही किसी भी विभाग में कोई भी विभागाध्यक्ष व स्टॉफ कॉलेज में नहीं थे

बुधवार को सिंहभूम कॉलेज चांडिल छात्र संघ के सचिव कैलाश प्रमाणिक के नेतृत्व में कॉलेज प्राचार्य कक्ष की तालाबंदी की गई। छात्रों ने हंगाम किया। हंगामे के समय प्राचार्य कक्ष में प्राचार्य उपस्थित नहीं थे। साथ ही किसी भी विभाग में कोई भी विभागाध्यक्ष व स्टॉफ कॉलेज में नहीं थे।

छात्र नेता आकाश महतो ने कहा - वर्तमान में कॉलेज में यूजी, पीजी में नामांकन व इंटर का फॉर्म फिलअप भी चल रहा है और कॉलेज परिसर में बिना नोटिस के कोई प्रोफेसर व प्राचार्य कॉलेज में नहीं है। मौके पर अभाविप के अजय मंडल, सनातन गोराई, प्रकाश प्रमाणिक, धनंजय कुमार, पप्पू आदि मौजूद थे ।

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