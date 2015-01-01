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विरोध:प्रस्तावित भूखंड पर जाहेरथान और नहर,इसलिए ग्रामीण कर रहे विरोध

गालूडीह2 घंटे पहले
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  • काशीडीह में भारी वाहन चालक प्रशिक्षक केंद्र खाेलने के लिए भूमि अावंटन को लेकर परिवहन मंत्री और दो विधायकों ने ग्रामीणों को समझाने का किया प्रयास, नहीं बनी बात

बेलाजुड़ी पंचायत के काशीडीह गांव में 12 एकड़ भूमि को गलत ढंग से आवंटन किए जाने का ग्रामीणों ने परिवहन मंत्री चंपई सोरेन के समक्ष विरोध जताया। उक्त भूमि भारी वाहन चालक प्रशिक्षण केंद्र बनाने के लिए अावंटित की गई है। इसका ग्रामीण लगातार विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों ने परिवहन मंत्री को भूमि विवाद के मामले में एक ज्ञापन भी सौंपा। उक्त मामले को सुलझाने के लिए शनिवार को परिवहन मंत्री, घाटशिला विधायक रामदास सोरेन तथा जुगसलाई विधायक मंगल कालिंदी पहुंचे थे। ग्रामीणों के विरोध के कारण किसी तरह की बात नहीं बन पाई। मामला फिर जस का तस रह गया। मंत्री तथा विधायकों ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि दोनों पक्षों के बीच मामले को सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। इस मामले में ग्रामीणों के हितों की अनदेखा नहीं की जाएगा।

इस मामले में ग्रामीणों का कहना है कि एनएच 18 स्थित बेलाजुड़ी पंचायत के काशीडीह में खेती की भूमि को जबरन जिला प्रशासन की ओर से खाता नंबर 166, प्लाॅट नंबर 524, 1101 में करीब 12 एकड़ भूमि परिवहन विभाग को भारी वाहन चालक प्रशिक्षण केंद्र निर्माण के लिए जमीन आवंटित कर दी गई है। इससे करीब 50 परिवार प्रभावित होंगे, जो खेती करके अपना जीवन यापन करते आ रहे हैं। इस भूमि से सुवर्णरेखा परियोजना की नहर भी गुजरी है। इससे सिंचाई भी होती है। इसका आवंटन वर्ष 2016 में किया गया था। इसका लगातार ग्रामीण विरोध करते अा रहे हैं। इसके बाद भी जबरन काम कराया जा रहा है। उक्त मामले को लेकर लगातार भूमि बचाओ संघर्ष समिति विरोध कर रही है। इधर, शनिवार काे समिति की ओर से काशीडीह क्लब मैदान में ग्रामीणों की बैठक हुई। जिसमें झारखंड सरकार के परिवहन मंत्री चंपई सोरेन, जुगसालाई विधायक मंगल कालिंदी, घाटशिला विधायक रामदास सोरेन, ज़िला परिषद सदस्य पिंटू दत्ता, जमशेदपुर के एसडीओ, प्रखंड विकास पदाधिकारी जमशेदपुर, अंचल पदाधिकारी व परिवहन पदाधिकारी उपस्थित थे।

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