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धरना:भीम अार्मी ने मांगों पर किया धरना-प्रदर्शन

घाटशिला7 घंटे पहले
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  • किसानाें काे खेती के लिए आवश्यक रूप से पानी नहीं मिल पा रहा है

रविवार को भीम आर्मी घाटशिला प्रखंड अध्यक्ष दुर्योधन महतो के नेतृत्व में मुराहीर जलाशय परियोजना (बुरुडीह डैम) में विभिन्न मांगाें के समर्थन में धरना दिया। धरना कार्यक्रम काे संबाेधित करते हुए दुर्याेधन महताे ने कहा कि मुराहीर जलाशय बुरूडीह डैम परियोजना में बनी सिंचाई नहर का वाटर लाॅक गेट दुरुस्त नहीं किए जाने से बेवजह हर वर्ष पानी बह कर बर्बाद हाे जाता है।

इससे किसानाें काे खेती के लिए आवश्यक रूप से पानी नहीं मिल पा रहा है। डैम की सीढी के निकट से पानी के रिसाव हाेने से काफी पानी बेवजह बह जा रहा है। धरना उपरांत भीम आर्मी के पूरी टीम ने बुरूडीह डैम परिसर की साफ-सफाई की।

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