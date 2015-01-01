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दुर्घटना:धालभूमगढ़ थाना के पास बाइक साइकिल में टक्कर, दो जख्मी

धालभूमगढ़3 घंटे पहले
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धालभूमगढ़ थाना के समीप गुरुवार देर शाम साइकिल तथा बाइक के बीच टक्कर में दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को धालभूमगढ़ सीएचसी ले जाया गया।

वहां डॉ गोविंद किस्कू ने प्राथमिक इलाज के बाद दोनों घायलों को एमजीएम रेफर कर दिया। जानकारी के अनुसार साइकिल सवार रमाशोली गांव निवासी पूर्णचंद्र हांसदा (45) थर्ड लाइन में काम कर साइकिल से घऱ् लौट रहा था। धालभूमगढ़ से बाइक सवार शाहिद शेख (22) ने घाटशिला की ओर जाने के क्रम में थाना के समीप टक्कर होने के कारण दोनों गंभीर रूप से जख्मी हो गए। बाइक सवार शहीद शेख मुर्शिदाबाद निवासी पुनसा स्थित पेट्रोल पंप निर्माण कार्य में मिस्त्री का काम करता है।

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