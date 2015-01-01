पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

कार्यसमिति:भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने केंद्रीय खान मंत्री को लिखा पत्र आईसीसी यूनिट हेड के खिलाफ कार्रवाई की मांग की

घाटशिला2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • न्होंने कहा कि मुसाबनी निवासी दशरथ सिंह भाजयुमो के प्रदेश कार्यसमिति सदस्य थे

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह राज्य सभा सांसद दीपक प्रकाश ने केंद्रीय खान मंत्री प्रह्लाद जोशी को पत्र लिखकर एचसीएल-आईसीसी के यूनिट हेड संजय कुमार सिंह की शिकायत की है। उन्होंने यूनिट हेड के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने केंद्रीय खान मंत्री को पत्र लिख भाजयुमो के प्रदेश कार्यसमिति सदस्य दशरथ सिंह की आत्महत्या मामले की जानकारी दी है। साथ ही यूनिट हेड के खिलाफ महिला कर्मचारी संग छेड़खानी मामले की भी जानकारी दी गई है।

उन्होंने कहा कि मुसाबनी निवासी दशरथ सिंह भाजयुमो के प्रदेश कार्यसमिति सदस्य थे। जिनका आईसीसी पर लाखों रुपए बकाया था। समय पर बकाए का भुगतान नहीं होने से दशरथ सिंह की देनदारी काफी बढ़ गई थी। नतीजतन उन्हें आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा। दशरथ सिंह की आत्महत्या के कुछ घंटे बाद ही कंपनी ने आनन-फानन में उनके सुंदरनगर स्थित बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट में 20 लाख रुपए जमा दी। दशरथ सिंह की आत्महत्या को लेकर पीड़ित परिजनों ने मुसाबनी थाना में यूनिट हेड समेत पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। भाजपा अध्यक्ष ने पुलिस महानिदेशक को भी पत्र लिखकर दशरथ सिंह आत्महत्या मामले की जांच जल्द पूरी कर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि दशरथ सिंह आत्महत्या मामले में पुलिस की जांच काफी धीमी गति से चल रही है। पुलिस प्रशासन जांच में तेजी लाए तथा आरोपियों की गिरफ्तारी कर कार्रवाई करे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंभारत हमारी सरहद का सम्मान करता है और हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं- अजरबैजान - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें