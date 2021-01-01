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बैठक:रेल सुविधाओं पर 24 काे राउलकेला में मंथन

घाटशिला5 घंटे पहले
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  • बैठक में चक्रधरपुर डिवीजन में विभिन्न स्टेशनों पर कराए जा रहे कार्यों की समीक्षा होगी

चक्रधरपुर डिवीजन सहित पूरे दक्षिण-पूर्व जाेन में रेल यात्रियों की सुविधाएं बढ़ाने, नई योजनाओं के क्रिर्यान्वयन और पुरानी योजनाओं की समस्याओं के समाधान 24 फरवरी को राउरकेला में बैठक होगी। इसमें झारखंड और ओडिशा के 8 सांसद भाग लेंगे।

बैठक में चक्रधरपुर डिवीजन में विभिन्न स्टेशनों पर कराए जा रहे कार्यों की समीक्षा होगी। सांसद नई सुविधाओं से संबंधित प्रस्ताव भी देंगे। बैठक को लेकर चक्रधरपुर मंडल के अधिकारियों ने तैयारी शुरू कर दी है।

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