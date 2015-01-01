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हाथियों का आतंक:जादूगोड़ा के तिलाईटांड़ में हाथियों ने दो घरों की दीवार तोड़ी, कई क्विंटल धान खा गए

जादूगोड़ा3 घंटे पहले
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घाटशिला अनुमंडल के विभिन्न इलाके में हाथियों का आतंक थमने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है। इन दिनों धान की कटाई कर ग्रामीण अपने घरों में रख रहे हैं।

वहीं धान खाने के लिए हाथी घरों में घुस रहे हैं। वन विभाग के अधिकारी चाहकर भी हाथियों को भगाने में कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कुछ दिनों से हाथियों का दल चाकुलिया में उत्पात मचा रखा है। इधर हाथियों का झुंड चाकुलिया से अब जादूगोड़ा क्षेत्र में पहुंच गया है। बुधवार देर रात जादूगोड़ा के तिलाईटांड़ में हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया। दो घरों में रखे कई क्विंटल धान खाकर बर्बाद कर दिया। ग्रामीण हाथियों को जब भगाने लगे तो नाराज होकर दो घरों की दीवार को तोड़ दिया। इससे भी गुस्सा शांत नहीं हुआ तो घरों के बर्तनों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया।

ग्रामीणों ने बताया कि हाथी रात लगभग 12 बजे तोपा पहाड़ से होते हुए नीचे उतरे। गांव में करीब 4 घंटे तक उत्पात मचाने के बाद वापस जंगल में लौट गए। इस दौरान राजाराम मुर्मू परिवार के 11 सदस्य डर से छत के ऊपर शरण ले रखा था। सुबह हाथियों का झुंड जब वापस हिल जंगल में लौटा तो ग्रामीणों ने राहत की सांस ली।

माटीगोड़ा पंचायत के झाटीझरना टोला निवासी राजाराम मुर्मू, समानी तुबित ने बताया- हाथी बीते 3 दिनों से रोजाना जंगल से उतरकर धान को चट कर रहे हैं। हाथियों के आतंक से ग्रामीण डरे हुए हैं। इधर वन विभाग को अब तक जंगली हाथियों से लाखों का नुकसान हो चुका है।

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