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फैसला:आज से चलेंगी इंटरस्टेट बसें, घाटशिला अनुमंडल में किराया पर फैसला नहीं

घाटशिला2 घंटे पहले
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  • आज से डबल सीट लेने का नियम खत्म

लॉकडाउन के आठ महीने के बाद बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के लिए रविवार से बसों का परिचालन शुरू होगा। जमशेदपुर (टाटा) से दूसरे राज्यों के शहरों के लिए बसों का परिचालन लॉकडाउन से पहले वाले किराए के अनुसार होगा। राज्य सरकार के आदेश के बाद जमशेदपुर बस ऑनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने किराए में बढ़ोतरी नहीं करने का फैसला लिया है।

रविवार से लगभग 50 बसें दूसरे राज्यों के लिए शुरू होंगी। एडवांस बुकिंग अधिक नहीं हुई है इसके चलते कितने पैसेंजर बसों से दूसरे राज्यों के लिए जाएंगे, इसको लेकर बस संचालक असमंजस की स्थिति में हैं। जमशेदपुर बस ऑनर्स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष किशोर कुणाल ने कहा- बिहार जाने वाली बसों में महज पांच प्रतिशत ही एडवांस बुकिंग हुई है। पहले दिन बिहार के लिए कम ही बस रवाना होंगी। किराया में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। वैसे एसोसिएशन ने सरकार से बसों के किराए में बढ़ोतरी की मांग की है। लॉकडाउन के चलते विगत आठ माह से बस खड़ी है। डीजल व अन्य सामान की कीमतों में इजाफा हुआ है, ऐसे में बसों का किराया बढ़ाना चाहिए।

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