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आक्रोश:श्रमिक नेताओं ने बजट की प्रतियां जलाकर किया विरोध कहा-पूंजीपतियों के इशारे पर काम कर रही केंद्र सरकार

घाटशिला5 घंटे पहले
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  • आईसीसी वर्कर्स मेनगेट पर मजदूर नेताओं ने मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ किया प्रदर्शन, लगाए नारे

केंद्र सरकार के लेबर कोड एवं आम बजट के खिलाफ केंद्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों ने बुधवार को एचसीएल-आईसीसी वर्कर्स मेनगेट के समीप जमकर प्रदर्शन किया। मजदूर नेताओं ने लेबर कोड एवं बजट की प्रतियां को फाड़ आग के हवाले कर अपने गुस्से का इजहार किया। मौके पर केंद्र सरकार के खिलाफ खूब नारेबाजी भी की। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व आईसीसी वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष बीएन सिंहदेव, महासचिव ओमप्रकाश सिंह, मऊभंडार मजदूर यूनियन के महासचिव काल्टू चक्रवर्ती, झारखंड कॉपर मजदूर यूनियन के महासचिव देवी प्रसाद मुखर्जी एवं धालभूम कॉन्ट्रैक्टर्स वर्कर्स यूनियन के महासचिव नरेंद्र कुमार राय ने किया।

करीब घंटेभर चले विरोध प्रदर्शन में आईसीसी के सैकड़ों स्थायी एवं अस्थाई मजदूरों ने हिस्सा लिया। मौके पर मजदूर नेता शक्ति प्रसाद धल, काशु हांसदा, अरिंदम मुखर्जी, विमलेश कुमार, विंध्याचल पांडेय, संजय कुमार, शशिभूषण चौधरी, राकेश दुबे, आजाद बेहरा, प्रशांत सिंह, संजीव सिंह तोमर, एमआई शशि, दिल बहादुर सोनार, चेतन सिन्हा, देवाशीष दास, परमजीत सिंह, अजित कुमार घोषाल, एन महेंद्रन, प्रदीप सील, जयनारायण खरवार, बाबला सुर, जगदीश सिंहदेव, संदीप भट्टाचार्य, विश्वजीत दास, आतनु चटर्जी, शंकर बानरा, हरजीत सिंह, बाबूराव, शेख आजाद, मोहन दास, देवब्रत भट्टाचार्य, प्रताप साहू, चिन्मय पाणिग्राही, विजय गुंदवा, संजय मुखी, सैय्यद अरशद अली, रीता देवी समेत बड़ी संख्या में मजदूर उपस्थित थे।

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