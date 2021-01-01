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धर्म-कर्म:मौनी अमावस्या 11 को, 10 दिन का होगा गुप्त नवरात्र

घाटशिला5 घंटे पहले
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  • शुक्ल पक्ष का पखवाड़ा 15 की बजाए 16 दिन का, नवरात्र में एक दिन अधिक होना शुभ संयाेग

इस साल माघ में मौनी अमावस्या 11 फरवरी को है। इसे खास माना गया है। इसके अगले ही दिन 12 से माघ की गुप्त नवरात्र शुरू होगा, जो 10 दिन का होगा। खास बात यह है कि फरवरी में शुक्ल पक्ष का पखवाड़ा 15 की बजाए 16 दिन का, जबकि गुप्त नवरात्र इस बार नौ की बजाय दस दिन का होगा। पंडितों के अनुसार शुक्ल पक्ष व गुप्त नवरात्र में एक-एक दिन अधिक होना शुभ संयाेग है, जो मंगलकारी रहेगा। इन योगों में की गई पूजा, दान-पुण्य और खरीद-फरोख्त विशेष फलदायी व समृद्धिकारक रहेगी। माघी अमावस्या को मौनी अमावस्या कहते हैं। 11 फरवरी को सूर्योदय से ही शुरू हो जाएगी।

इस दिन मनु ऋषि का जन्मदिवस भी मनाया जाएगा। ऋषियों और पितरों के निमित्त की गई पूजा, जलार्पण व दान करने के लिए यह दिवस उत्तम फलदायी होता है। माघ महीने में पड़ने वाले गुप्त नवरात्र 12 से 21 फरवरी तक रहेगा। इस नवरात्र में विभिन्न दुर्गा मंदिरों में विशेष पूजा-अर्चना की जाएगी। काशिदा स्थित मां दुर्गा मंदिर में भक्त नौ दिन उपवास रखकर सप्तशती व चालीसा आदि का पाठ कर विभिन्न प्रकार की साधनाएं करेंगे। यह नवरात्र शक्ति की पूजा के लिए खास माना जाता है। पंडितों के अनुसार, वर्ष में चार नवरात्र होते हैं। इनमें शारदीय व चैत्र नवरात्र प्रकट और माघ व आषाढ़ में पड़ने वाले नवरात्र को गुप्त नवरात्र कहा जाता है। इस माह शुक्ल पक्ष 12 से 27 फरवरी तक 16 दिन का होगा। इस कारण गुप्त नवरात्र भी दस दिन का होगा। इसे भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु मनाते हैं। इस पूजा का उन्हें फल भी मिलता है। इसमें की गई आराधना विशेष फलदायक होगी।

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