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गड़बड़ी:सेविका को शाैचालय की ईंट टेंपाे से लादकर घर ले जाते देख लोगों ने पकड़ा, हंगामा

घाटशिला3 घंटे पहले
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  • घाटशिला प्रखंड के बड़ाजुड़ी अांगनबाड़ी टू की सेविका की करामात, ईंट खाेद कर अपने घर पर बन रहे पीएम आवास निर्माण में लगाने को ले जा रही थी

घाटशिला प्रखंड के बड़ाजुड़ी आंगनबाड़ी टू की सेविका छायारानी दास काे केंद्र से ईंट खाेद कर घर ले जाते ग्रामीणाें ने रंगे हाथ पकड़ कर जमकर हंगामा किया। ग्रामीणों ने बताया कि सेविका टेंपाे से आंगनबाड़ी केंद्र के शौचालय की ईंट खाेद कर अपने घर पर बन रहे पीएम आवास निर्माण में लगाने के लिए ले जा रही थीं।

ग्रामीणाें ने ईंट लदे टेंपाे काे जब्त कर रखा है। ग्रामीणाें ने सेविका छायारानी दास और पति कृष्ण पद दास का घंटाें घेराव कर जमकर खरीखाेटी सुनाई। इसकी सूचना ग्रामीणाें द्वारा पंचायत के मुखिया किरिटी सिंह, पंसस नवीन साव, उपमुखिया ललित कृष्ण भकत काे दिएजाने पर सभी वहां पहुंच घटना की जानकारी सेविका और ग्रामीणाें से ली। इसके अलावा सीडीपीओ सुप्रिया शर्मा काे भी घटना की सूचना ग्रामीणाें द्वारा दी गई है। ग्रामीणों ने कहा कि इस मामले में कार्रवाई के लिए वह जल्द ही एसडीओ सत्यवीर रजक और सीडीपीओ सुप्रिया शर्मा काे लिखित आवेदन देंगे।

क्या कहते हैं ग्रामीण: विष्णु प्रिया मन्ना, साधु चरण मन्ना, भूषण सिंह, दुखू भकत, अश्विनी मन्ना, अनादि भकत, कंदर्प भकत, गाेकुल कृष्ण भकत, साेमवारी मन्ना, रीता मन्ना आदि ने बताया कि बड़ाजुड़ी आंगनबाड़ी केंद्र टू सरकारी भवन के शाैचालय और चहारदीवारी से निकाली गई पुरानी ईंट काे टेंपाे पर लाद कर आंगनबाड़ी सेविका छायारानी दास अपने घर ले जा रही थीं। इससे पूर्व सेविका द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र के शाैचालय और भवन के लाेहे का ग्रिल और दरवाजा भी अपने घर ले जाया गया था। ग्रामीणाें द्वारा ईंट लदे टेंपाे काे जब्त कर रखा गया है। ग्रामीणाें ने सेविका पर अन्य कई गंभीर आराेप भी लगा रहे हैं।

ग्रामीणाें का आरोप गलत : सेविका
सेविका छायारानी दास ने बताया कि ग्रामीणाें द्वारा उन पर जाे आराेप लगाया गया वह गलत है। वह आंगनबाड़ी केंद्र के पुराने शाैचालय काे ताेड़ने के बाद उससे निकली ईंट काे अपने घर सुरक्षित रखने के लिए ले जा रही थीं। ताकि आंगनबाड़ी केंद्र में नए शाैचालय बनाए जाने पर उसमें उस ईंट का प्रयाेग हो सके।

सीडीपीओ से लेंगे जानकारी : बीडीओबीडीओ कुमार एस अभिनव ने कहा कि उन्हें मामले की सूचना नहीं है। जल्द ही मामले में जांच कराई जाएगी। सरकारी भवन से ईंट खाेद कर उसे प्रधानमंत्री अावास निर्माण कार्य में प्रयाेग करना गंभीर मामला है। इस मामले में सीडीपीअाे से भी जानकारी ली जाएगी।

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