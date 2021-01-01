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जागरूकता:इंटर की छात्राओं काे साइबर ठगी से बचने के लिए एसडीपीओ ने दिए टिप्स

घाटशिला5 घंटे पहले
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  • साइबर क्राइम के शिकार हाेने से बचाव के लिए आवश्यक टिप्स दिया

बीडीएसएल महिला इंटर काॅलेज के द्वितीय वर्ष की छात्राओं काे एसडीपीओ घाटशिला राजकुमार मेहता ने साइबर क्राइम के शिकार हाेने से बचाव के लिए आवश्यक टिप्स दिया। एसडीपीओ ने साइबर क्राइम से जुड़े लाेगाें द्वारा किस प्रकार लाेगाें काे अपने विश्वास में लेकर ठगी किए जाने के तरीके से अवगत कराते हुए जागरूक किया।

एसडीपीओ ने कहा कि कुछ समान्य भूल के कारण युवतियां साइबर ठगी और इंटरनेट उपयाेग के दाैरान गलत लाेगाें से दाेस्ती कर बैठती हैं। जिससे उन्हें भविष्य में कई प्रकार से परेशानी हाेती है। इसलिए छात्राओं काे साेशल साइट पर पर्सनल डिटेल शेयर नहीं करना चाहिए।

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