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खिल्ली:टाउन हाॅल के पूर्ण कार्य के लिए फिर टेंडर

घाटशिला7 घंटे पहले
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  • विभाग के इन कार्याें से विभागीय अधिकारी और तकनीकी अधिकारियाें की क्षेत्र में खूब खिल्ली उड़ाई जा रही

जिला परिषद विभाग की याेजनाओं में फिजूल राशि खर्च करने में घाटशिला महारत हासिल कर रहा है। हाल ही में फूलडुंगरी में सड़क के ऊपर सड़क बनाए जाने का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि जिला परिषद विभाग घाटशिला टाउन हाॅल में जाे कार्य पूर्व में टेंडर प्रक्रिया के तहत पूरा हुआ है, उसे पुन: 22.30 लाख खर्च करने के लिए निविदा निकाली गई है।

विभाग के इन कार्याें से विभागीय अधिकारी और तकनीकी अधिकारियाें की क्षेत्र में खूब खिल्ली उड़ाई जा रही है। लाेगाें का कहाना है कि सरकारी राशि का दुरुपयाेग किए जाने में जिला परिषद जमशेदपुर महारत हासिल कर रहा है। इससे जिन आवश्यक याेजनाओं काे पूरा किया जाना जरूरी है, उन्हे तरजीह नहीं देकर संवेदकाें के हित में कार्य किए जा रहे हैं।

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