पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

हादसा:ससुराल से लौटे युवक की कार ओवरब्रिज के पास कुत्ते को बचाने में रेलिंग से टकराई, पर 40 फीट नीचे गिरने से बची; टायर ब्लास्ट

धालभूमगढ2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • धालभूमगढ़ में दो अलग-अलग सड़क दुर्घटनाओं में दो चालक बाल-बाल बचे

धालभूमगढ़ में शनिवार को दो अलग-अलग सड़क दुर्घटनाओं में दो चालक बाल-बाल बच गए। इस दौरान वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। पुलिस ने वाहन को जब्त कर घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। एनएच 18 पर धालभूमगढ़ स्थित ओवरब्रिज के समीप जमशेदपुर से बहरागोड़ा की ओर जा रही एक कार डब्ल्यूबी 06 एफ-1951 कुत्ते को बचाने में अनियंत्रित होकर सड़क किनारे रेलिंग से टकरा गई। इस दौरान कार सड़क किनारे 40 फीट खाई में गिरने से बच गई। संयोग था कि जिस समय कार सड़क के किनारे रेलिंग से टकराई उस दौरान पीछे से कोई वाहन नहीं आ रहा था, नहीं तो बड़ी दुर्घटना घट सकती थी।

कार पर सवार मो. जफर (40) को हल्की चोट अाई है। उसने बताया कि वह रांची स्थित अपनी ससुराल से कोलकाता अपने घर जा रहा था। इसी क्रम में धालभूमगढ़ ओवरब्रिज के समीप सड़क के आगे अचानक एक कुत्ता आ गया। उसे बचाने के लिए ब्रेक मारने के कारण कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे रेलिंग से जा टकराई। संयोग अच्छा था कि कोई अनहोनी नहीं हुई। एक्सीडेंट इतना भयानक था कि कार का आगे के दायां चक्का पूरी तरह से ब्लास्ट हो गया। मो. जफर एक कारखाना मालिक है। घटना की खबर सुनते ही धालभूमगढ़ पुलिस घटना स्थल पहुंचकर घटना के बारे में जानकारी ली।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंभारत हमारी सरहद का सम्मान करता है और हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं- अजरबैजान - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें