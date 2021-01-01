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हादसा:पुनिशा के समीप तीन बाइकों की टक्कर में तीन जख्मी, सीएचसी में इलाज बाद दो एमजीएम रेफर

धालभूमगढ़7 घंटे पहले
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  • जमशेदपुर से बहरागोड़ा की ओर जा रही ग्लैमर बाइक सामने से आ रही दूसरी बाइक से टकराई

एनएच 18 पुनिशा के समीप रविवार काे तीन बाइकों की टक्कर में 3 लोग घायल हाे गए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धालभूमगढ़ में प्राथमिक इलाज के बाद दो घायलों को बेहतर इलाज हेतु एमजीएम रेफर कर दिया गया। दुर्घटना की खबर सुनते ही धालभूमगढ़ पुलिस घटना स्थल पहुंच कर टक्कर मारने वाले सवार को बाइक समेत गिरफ्तार कर थाना ले आई। जानकारी के अनुसार बहरागोड़ा के राजीव कुमार सिंह जमशेदपुर से बहरागोड़ा की ओर ग्लैमर बाइक संख्या जेएच-05 सीएन 9722 से जा रहे थे।

इसी क्रम में जमशेदपुर के कपाली से दलकी जा रहे मीनान अंसारी बाइक संख्या जेएच 05 बीडब्ल्यू 2999 को पीछे से टक्कर मार दिया। मीनान के साथ उनकी पत्नी सुनैना बीवी तथा बेटी सोफियानी परवीन सवार थे। इसके बाद राजीव सिंह ने आगे चल रही स्कूटी संख्या जेएच 05 डब्ल्यू 8432 को भी टक्कर मार दी। स्कूटी पर सवार चाकुलिया निवासी कृष्णकांत बेरा अपनी मां सारथी बेरा को लेकर घाटशिला से चाकुलिया जा रहे थे। इस दुर्घटना में दोनों के पैर तथा हाथ में चोट लगी है। जबकि सोफियानी परवीन तथा सुनैना बीवी भी घायल हैं। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ अखोरी ज्ञानेंद्र प्रसाद ने घायलों का प्राथमिक इलाज किया। उन्होंने सारथी बेरा तथा सोफियानी परवीन को बेहतर इलाज हेतु एमजीएम रेफर कर दिया।

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